İzmir’in ilk AKP’li belediye başkanı olan Cemil Tugay, transferin ardından ilk hamlesini yaptı: Geleneği bozmadı, yorumları kapadı

CHP'nin adayı olarak seçime girip 300 bin oy farkla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay AKP’ye büyük bir törenle transfer olmasının ardından sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.

Tugay, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin” diyorum. Ege’nin incisi İzmir’e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkânlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir’imizin gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun" paylaşımını alıntıladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tugay "Hoş bulduk Sayın Cumhurbaşkanım. Ege’nin incisi İzmir’imize en güzel hizmetleri kazandırmak, şehrimizi hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İzmir’imiz için hayırlı olsun" dedi.

Tugay söz konusu paylaşımı, AKP’ye geçen diğer belediye başkanlarının yaptığı gibi yorumları kapatarak paylaştı.