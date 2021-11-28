İzmir MHP'de istifa

İzmir’de Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 3 meclis üyesi istifa etti.

İHA
28 Kasım 2021 Pazar, 09:37
İzmir MHP'de istifa
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Çeşme'de uzun süre MHP İlçe Başkanlığı yapan Gazi Fildir'in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından boşalan ilçe başkanlığına, MHP ve Ülkü Ocakları'nda çeşitli kademelerde görev yapan ve son genel seçimlerde İzmir 1. Bölge Adayı olan Gökhan Çelik atandı.

MHP Çeşme İlçe Başkanlığına Gökhan Çelik'in atanması, beraberinde istifaları da getirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

MHP İzmir İl Meclis Üyesi Alparslan Koparal ve MHP Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Hüseyin Özen ile Hasan Karataş, sosyal medya sayfalarında yayımladıkları bir açıklamayla MHP'den istifa ettiklerini açıkladı.


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