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İzmir Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu'ndan toplu istifa: 'Cemil Tugay’ın kararını kabul etmiyoruz!'

İzmir Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu'ndan toplu istifa: 'Cemil Tugay’ın kararını kabul etmiyoruz!'

7.10.2026 12:51:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyeti
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İzmir Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu'ndan toplu istifa: 'Cemil Tugay’ın kararını kabul etmiyoruz!'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesinin ardından görevlerinden toplu olarak istifa etti. Kurul üyeleri, Şehir Tiyatrosu’nun bağımsız yapısının korunması ve sanat ile seyirci arasındaki güven bağının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesi sonrası görevlerinden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu.

Kentin sosyokültürel iradesine ve tiyatro ile seyirci arasındaki güven bağını koruma amacıyla bu kararı aldıklarını belirten kurul üyeleri, Tugay’ın İzmirlilerin ve seyircilerin iradesini yok sayan tutumunu kabul etmediklerini ifade etti.

"BAĞIMSIZ YAPI KORUNMALI"

Abdülkadir Çevik, Efdal Sevinçli, Hakan Dündar, Hülya Savaş, Müjdat Albak, Orhan Alkaya, Semih Çelenk, Tamer Levent ve Zeynep Altıok Akatlı imzalı istifa metninde, Şehir Tiyatrosu’nun bağımsız yapısının korunması gerektiği ifade edilerek şehir tiyatrosunun sanat hayatına devam etmesini engelleyecek her türlü girişimin karşısında kararlılıkla duracakları vurgulandı.

Ev hapsinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün de gün içinde istifa etmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #AKP #İzmir #istifa #Cemil Tugay