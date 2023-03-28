İzmirli sendikacılar EMEP'ten aday adaylıklarını duyurdu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:01

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:02

Seçimlere sayılı günler kala İzmir'de 10 sendika başkanı ve eski başkanları EMEP'ten aday adayı oldu.

Petrol-İş Aliağa eski Şube Başkanı İsmail Doğan, Deriteks Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi, Genel İş Sendikası 7 No’lu eski Şube Başkanı Kemal Köroğlu, Genel İş Sendikası 3 No’lu eski Şube Başkanı Can Bahadır, Gıda İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Ufuktan Öden, KESK eski MYK üyesi Elif Çuhadar, Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi eski Şube Başkanı Ramis Sağlam, Eğitim Sen İzmir 4 No’lu eski Şube Başkanı İsmail Hakkı Şimşek, Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şubesi eski Başkanı Duran Sınacı ve Eğitim Sen İzmir 1 No’lu eski Şube Sekreteri Adnan Kesici yayınladıkları ortak adaylık bildirisinde, “Gerici faşist bir rejim inşa eden tek adam yönetimini yenilgiye uğratmak, işçi ve emekçilerin birliğini örgütlülüğünü ve sınıfın bilincini ilerletmek, işçi sınıfının müttefikleri olan demokrasi güçleriyle birlikte mücadelesini ittifakını güçlendirmek hedefiyle, işçi ve emekçi kitlelere hak alma mücadelesinde omuz omuza birlikte olduğumuz gibi politik mücadelede de gücümüze güvenerek yan yana birlikte yürümeye, birliğimizi güçlendirmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.