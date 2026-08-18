Jandarma atamalarında dikkat çeken iddia: 'Çardakçı kendi ekibini kurdu, Kurtoğlu tasfiye edildi'

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde hafta sonu gerçekleşen 2026 yılı terfi ve atamalarının yankıları sürüyor.

Kararname kapsamında general rütbesinde 25 terfi gerçekleşirken, 61 general ve albayın yeni görev yerleri belirlendi, 17 general ve albay ise emekliye sevk amacıyla merkeze çekildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü köşesinde atamaların arka planını inceleyerek kararnamenin şifrelerini yazdı. Şardan, değişiklikleri iktidarın yeni "çözüm süreci" adımları ve teşkilat içindeki kadrolaşma hamleleri üzerinden iki ayrı bakış açısıyla haberleştirdi.

ÇARDAKÇI'NIN EKİBİ VE ‘MENZİL’ İDDİASI

Şardan'ın aktardığına göre, kararnamenin en belirgin özelliği 2024 yılında göreve gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı’nın kadrolaşma adımları oldu.

Atamaları, "Genel Komutan Orgeneral Ali Çardakçı’nın, kendisinden önce göreve gelen kadroların neredeyse tümünü tasfiye etmesi ve yeni atamalarda tamamen ekibine yer vermesi" olarak yorumlayan Şardan, Çardakçı'nın kendisinden sonraki komutanı da dizayn ettiğini öne sürdü.

Yazıda, Çardakçı'nın kendisinden sonra gelen kıdemli yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Korgeneral Münir Güzel’i görevden aldığı ve bu hamleyle "üçüncü kıdemdeki Korgeneral Aykut Tanrıverdi’nin sonraki Jandarma Genel Komutanı olmasına kesin gözüyle bakıldığı" ifade edildi.

Şardan ayrıca, teşkilatın zirvesindeki isimlere dair tartışmaları da hatırlatarak, "Görevdeki Komutan Orgeneral Ali Çardakçı için de Menzil tarikatıyla bağlantısının olduğu iddiaları siyasetçilerce dile getiriliyor bir süredir" ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve iktidarın ise Çardakçı ile çalışmaya devam kararı aldığı belirtildi.

Şardan, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşanan çatışmada darbe girişimcisi Fethullahçılara karşı duran isimlerden, Devlet Övünç Madalyası sahibi olan ve sonrasında hiç karargah görevi verilmeyen, aksine Moskova, Tunceli ve Balıkesir’de görevlendirilen Tümgeneral Nurettin Alkan’ın da yine 2025’te Çardakçı tarafından emekli edildiğini hatırlattı.

KURTOĞLU VE KADROSUNA YÖNELİK TASFİYE

Kararnamede en çok dikkat çeken gelişmelerden biri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki tutumuyla bilinen Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun merkeze alınması oldu.

Kulis bilgilerini paylaşan Şardan, Çardakçı'nın daha önce de Kurtoğlu'nu görevden almak istediğini ancak "yukarısının" buna onay vermediğini belirterek şunları aktardı:

“Sadece Kurtoğlu değil, yakın ekibinden de tasfiyeler gerçekleşti. Örneğin, Kurtoğlu’nun İstanbul Jandarma Komutanlığı döneminde istihbarat şube müdürü görevinde birlikte çalıştığı ve son olarak Personel Başkanlığı’nı yürüten Tümgeneral Mustafa Erdem de görevden alındı. Benzer şekilde yine Kurtoğlu’nun ekibinden olduğu ifade edilen ve daha önce İstihbarat Başkanlığı yapan Tümgeneral Ahmet Kavukçu, geçen yıl göreve başladığı Antalya Jandarma Komutanlığı’ndan bir yıl sonra merkeze çekildi. Kavukçu da büyük olasılıkla emekli olacak. Atamalarda merkeze alınarak emeklilik yolu açılan komutanlardan büyük bölümünün Kurtoğlu’nun ekibinden olduğu iddiası gündemde.”

BÖLGEDE ‘ÇÖZÜM SÜRECİ’ ATAMALARI VE İMRALI DETAYI

Şardan yazısında, teşkilat merkezindeki "A Takımı"nın yanı sıra taşra kadrolarındaki geniş çaplı değişimin de altını çizdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki değişikliklerin iktidarın "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni süreçle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

Diyarbakır, Van, Mardin ve Siirt gibi kritik illerde jandarma komutanlıklarının el değiştirdiğine dikkat çekilen yazıda, bölgedeki komando tugaylarına yapılan yeni atamalarla "yakın gelecek için kan değişimi gerçekleştirildiği" belirtildi.

Sürecin dikkat çeken bir diğer hamlesi ise İmralı Adası'nda yaşandı.

Şardan yazısında bu değişikliği şu sözlerle aktardı:

"Dikkat çeken diğer bir atama ise, İmralı Adası’nın güvenliğinden sorumlu komutanın görev yerinin değişmesi oldu. PKK hükümlüsü Abdullah Öcalan’ın güvenliğinden sorumlu İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Veysel Ergün, Eskişehir Jandarma Komutanı yapıldı."

SIRADA VALİLER VE EMNİYET MÜDÜRLERİ KARARNAMESİ VAR

Jandarma atamalarının ardından gözlerin valiler ve emniyet müdürleri kararnamesine çevrildiğini belirten Şardan, Ankara'daki kulis faaliyetlerinin en tepe noktaya ulaştığını yazdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Ağustos ayı başında MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan’ı ziyaret etmesinin tesadüf olmadığını ima eden Şardan, sürece dair öngörüsünü, "Ziyarette, her iki kararnameye yönelik MHP’nin taleplerinin konuşulduğunu söylemek yanlış olmaz. Taleplerin ne kadarına AKP tarafından uygunluk gösterildiği Resmî Gazete’de yayımlanacak atama listeleriyle anlaşılacak kuşkusuz" sözleriyle dile getirdi.