Jandarmada 'mahrem' yapılanma: 28 ilde 51 gözaltı
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ'nün jandarma mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında geniş kapsamlı bir operasyona imza attı.
Soruşturma kapsamında FETÖ yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden terör örgütü üyesi askeri personelden/askeri öğrencilerden oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif astsubay, 27'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 2'si müstafi astsubay ve 47'si askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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