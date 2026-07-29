Kabine 2 hafta aranın ardından toplanıyor: Erdoğan'ın masasında hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nda birçok kritik başlık masaya yatırılacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER GÜNDEMDE OLACAK

Toplantıda ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler değerlendirilecek.

Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ VE YASAL ADIMLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi beklenen 'Terörsüz Türkiye' süreci yasası kabinenin önemli gündem başlıklarından biri olacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sahadaki son raporları kabinede ayrıntılandırılacak.

ABD İLE NATO ZİRVESİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Öte yandan ABD ile NATO zirvesi marjında gerçekleştirilen görüşmelerin ayrıntıları kabinede bir kez daha görüşülecek.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin ara formül bulma çalışmalarında gelinen aşamanın kabinede konuşulabileceği değerlendiriliyor.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de ayrıntılandırılacak.