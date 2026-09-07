Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.30’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Toplantının gündeminde iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomi ve sosyal konut projelerinin yer alması bekleniyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ MASADA

Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmaların son durumunun değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu, 24 Ağustos’taki ilk toplantısında dört alt komisyon kurulmasına karar vermişti.

Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon, İzleme ve Tespit, Sosyal Uyum ve Bütünleşme ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon alt komisyonlarının çalışmalarında gelinen aşamanın kabine üyelerine aktarılması öngörülüyor. Sahadaki gelişmelerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD-İRAN ÇATIŞMASI VE HÜRMÜZ BOĞAZI GÜNDEMDE

NTV’nin aktardığına göre, kabinenin dış politika gündeminin önemli başlıklarından birini ABD ile İran arasındaki çatışmalar oluşturacak.

Çatışmaların bölgesel ve ekonomik etkileri, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Hürmüz Boğazı’ndaki son durumun ele alınması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINACAK

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarının toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.

OVP KABİNENİN GÜNDEMİNDE

Ekonomi başlığında ise 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ele alınması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmelerin ve yeni döneme ilişkin hedeflerin kabine üyeleri tarafından değerlendirilmesi öngörülüyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının bir diğer gündem maddesinin sosyal konut projeleri olması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul’daki teslim sürecinin de kabinede ele alınacağı belirtiliyor.