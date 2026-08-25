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Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

25.08.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek programlara katılacak olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin üçüncü kez Ahlat’ta toplanacağı toplantının gündeminde ise “Terörsüz Türkiye” süreci, PKK’nin silah bırakma süreci ve bölgesel güvenlik başlıklarının yer alması bekleniyor.
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları başlarken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak.

İki günlük program kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek olan Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

TRT'nin haberine göre, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları başladı. Erdoğan, iki günlük program kapsamında Ahlat'taki etkinliklere katılacak.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Programın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üçüncü kez Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de buluşması, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretinin ardından iki liderin baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini terörle mücadelede gelinen son durum oluşturacak.

İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç kapsamında Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ardından PKK'nin fesih ve silah bırakma süreci ile sahadaki gelişmeler masaya yatırılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantıda ayrıca iç cephenin güçlendirilmesine yönelik adımlar ve bölgesel güvenlik başlıklarının da ele alınması beklenirken, Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması öngörülüyor.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Devlet Bahçeli #Kabine Toplantısı #Ahlat