Kadıköy Rıhtım'a cami için ilk kazmayı vurdular: AKP'li dernek başkanı 'medeniyet eseri inşa edeceğiz' dedi

İstanbul’un en değerli kıyı alanlarından biri olan Kadıköy Rıhtım’a yapılmak istenen cami ve yeraltı otoparkı projesi için ilk kazma bugün vuruldu.

Cami, AKP'nin eski genel başkan yardımcılarından Erol Kaya'nın başkanı olduğu Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından bölgedeki 29 bin 995 metrekarelik alanda inşa ettirilecek.

7 bin kişilik kapasitesi olacağı belirtilen caminin ayrıca 750 araçlık kapalı ve 300 araçlık açık otoparka sahip olacağı belirtildi.

"SADECE İBADETHANE DEĞİL"

Erol Kaya, projeyle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Kadıköy Rıhtım Camisi ile ilgili uzun zamandır, uzun yıllardır yapılan bir çalışmaların sonucunda ilk kazmayı vurmak için 'Bismillah' diyoruz. Ve sahada 2015 yılında başlayan planlama süreciyle başlayan ve hukuki süreçlerle birlikte hamdolsun vuzuha kavuşan, netleşen Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, aynı zamanda sosyal ve kültürel tesisleriyle bir yaşam alanının inşa sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz. Kadıköy'ümüze sadece bir ibadethane, bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis; sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, efendim aşeviyle, taziye eviyle, 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız inşallah hep birlikte. Bunu İstanbul'umuzla birlikte, Kadıköy'ümüzle birlikte, bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz. Mimari olarak Rıhtım Camimiz, geleneksel Osmanlı mimarisinin bugüne taşınan bir versiyonu olmuş olacak ve İstanbul'umuza ve Kadıköy'ümüze değer katacağına inanıyorum. Altında güçlü bir otoparkı olacak, bir ibadethane değil, otoparkıyla ve sosyal ve kültürel tesisiyle bir yaşam alanını, bir medeniyet alanını inşa etmiş olacağız. Rabbim hayreylesin. 4 minareli, arkada iki tanesi 3 şerefeli, öndekiler ise 2 şerefeli olan çok hoş, muhteşem bir eser. Hep birlikte inşa edeceğiz, süreci birlikte takip edeceğiz inşallah. Rabbim orada namaz kılmayı da hepimize nasip eylesin" dedi.

MİMARLAR ODASI: KORUMA İLKELERİ YOK SAYILDI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi geçen haziran ayında projeyi yargıya taşımıştı. Dava dilekçesinde, projeye onay veren İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararının koruma ilkelerine aykırı olduğu belirtilirken, daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarının da göz ardı edildiği ifade edildi.

Bölgedeki ibadet ihtiyacının çevredeki mevcut camiler tarafından zaten karşılandığını belirterek yeni bir caminin zorunlu bir ihtiyaç olmadığını savunulan açıklamada, ayrıca kapalı otopark ve yeni yapılaşmanın bölgedeki trafik yükünü daha da artıracağı, deniz dolgusu alan üzerine inşa edilecek ağır betonarme yapıların ise ciddi riskler taşıdığı vurgulanmıştı.

MEVCUT CAMİLER BÖLGEYE YÜRÜME MESAFESİNDE

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, projeyle ilgili Danıştay’a ocak ayında yapılan temyiz başvurusuna ilişkin değerlendirmesinde, sürecin hukuki ve teknik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini ifade etmişti. Kadıköy Rıhtımı’nın tarihi, kültürel ve doğal özellikleri nedeniyle özel bir hassasiyet taşıdığına dikkat çeken Kösedağı, "Bu bölgede yapılacak her türlü düzenlemenin, mevcut planlara, koruma mevzuatına ve bilimsel verilere uygun olması büyük önem taşıyor. Belediyemizin yaklaşımı da bu çerçevede şekillenmektedir" demişti. Projede yer alan cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin, Kadıköy Meydanı ve çevresinde hâlihazırda yüksek olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağına işaret eden Başkan Kösedağı, bölgede yoğunluk artışının ulaşım, güvenlik açısından yeni sorunlar doğurabileceğini belirtmişti. Kösedağı, cami yapılması planlanan alanın yürüme mesafesinde birden fazla cami olduğunu ve Kadıköylülerden bu konuda herhangi bir talep gelmediğini ifade etmişti.