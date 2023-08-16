Kadın cinayetlerinin önüne geçilemezken iktidarın gözü nafakada: Yeni düzenleme Meclis’e gelecek!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 14:21

Güncelleme: 16.08.2023 - 14:21

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yandaş A Haber yayınında soruları yanıtlayan Tunç, "Süresiz nafaka kalkacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Medeni kanunumuzda 1988 yılına kadar bir yıl süreydi nafaka sonrasında süresiz hale getirildi. Bu konuda tartışmalar çok. Nafaka alacaklısıyla nafaka borçlusundaki dengeyi de gözetmek gerekiyor. Aslında bu konu aile hukuku ile ilgili bir konu. Geniş bir çalışmamız var. Bilim komisyonumuz şu anda çalışıyor. Özellikle boşanma davalarının nafaka ve tazminat davalarından ayrı tutularak uzun süren boşanma davalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü tarafları mağdur eden bir durum söz konusu.

Nafaka ve tazminatla ilgili kararlar geciktiği için bu konuda kara verilemediği için mal ayrılığı nedeniyle ilgili tartışmalar uzun sürüyor bunlar bitmeden de boşanmaya karar verilemediği için her ikisi birden birlikte devam ettiğinde çok uzun süren bir dava söz konusu oluyor. Davalı ve davacı kadını ve erkeği mağdur eden bir durum. Hem erkeklerin hem kadınların mağduriyet yaşamaması gerek. İleri yaşta evlenmeleri de mümkün olmuyor. Yeni bir aile kurmaları mümkün olmuyor. Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz söz konusu olacak."

AİLE BAKANI’NIN DA HEDEFİNDEYDİ!

Daha önce de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nafaka uygulamasını eleştirmiş, “Süresiz nafaka bence adil bir durum değil. Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.

TEMMUZ AYINDA 34 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıkladığı rapora göre, temmuz ayında 25 kadın daha erkek şiddetine kurban gitti, 9 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.