Kaftancıoğlu'ndan iddialı çıkış: Seçim ilk turda bitecek, kesin bilgi yayabilirsiniz

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 21:48

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 22:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin iddialı bir açıklamada bulundu.

'İDDİALI İŞLER YAPMAKTAN ÇEKİNMEM'

"İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem" diyen Kaftancıoğlu seçime dair görüşünü şöyle aktardı:

"İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem. Bu bakışla, iddiadan ziyade gerçekçi bir tespit yapmak isterim. Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. İktidardaki kötülük ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremez, değiştiremeyecek.

Çünkü halkın çoğunluğu bunu istiyor ve kim ne söylerse söylesin sonuç değişmeyecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter. Kesin bilgi yayabilirsiniz:)"