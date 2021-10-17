Kahveci: Bilinçli ve kasıtlı bir şekilde dövizin yükseltildiğini görüyoruz

17 Ekim 2021 Pazar, 15:54

Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, TV5’de yayınlanan “Ekonomi ve Ötesi” programında döviz kurunda son dönemde hızlanan artışla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kahveci, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmesinden sonra 2 başkan yardımcısı ile 1 Para Politikası Kurulu Üyesinin görevden alındığını hatırlatıp boşalan 2 üyeliğe atama yapıldığını, 1 üyeliğin ise boş olduğunu söyledi.

“REUTERS’IN YANLIŞ HABERİ, OPERASYONUN BİR PARÇASIYDI”

Bu kabulle birlikte Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yerinin sağlamlaştırıldığını ifade eden Kahveci, Reuters haber ajansının haberinde Kavcıoğlu’nun yerine getirileceği ileri sürülen ismin de görevden alındığına işaret etti.

Reuters’a yanlış bilgiler verilerek, Kavcıoğlu’nun koltuğunun sağlamlaştırıldığını iddia eden Kahveci, “Kim kullandıysa Reuters’ı, ‘Şahap Kavcıoğlu gidecek’ şeklinde yapılan haberler, aslında Şahak Kavcıoğlu’nun koltuğunun sağlamlaştırılması için yaptırılmış haberlerdi. ‘Zulüm 1453’te başladı’ duvar yazısını, o kadar polisin arasında herhalde geziciler yazmadı; ama ne oldu? ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazısıyla ciddi bir propaganda yapıldı. Bunun gibi.” dedi.

“HÜKÜMET, DÖVİZ KURUNU KASITLI OLARAK YÜKSELTİYOR”

Merkez Bankası’nın başkanının, görev süreleri bitmeden, 3 yılda 4 kere görevden alındığını hatırlatan Kahveci, bu kadar yanlışın bilinçsizce yapılmayacağını belirterek, “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı kabinesi, yani ülke yönetimi, Merkez Bankası ile beraber, doların yükselmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor. Ha, vatandaşa da dönüyor, ‘dış güçler’ diyor; ama dövizin yükselmesi için dış güçlerin yapabileceği bir şey yok. Dövizin yükselmesi için, iç güçler olarak ülkeyi yöneten kadrolar, ellerinden ne geliyorsa yapıyor. Dikkat edin, döviz biraz istikrar kazanıyor, tak siyasî müdahale geliyor, döviz yükseltiliyor. Bilinçli ve kasıtlı bir şekilde dövizin yükseltildiğini görüyoruz.” diye konuştu.

MB'nin önümüzdeki hafta alacağı faiz kararına dikkat çeken Kahveci, “Merkez Bankası, önümüzdeki hafta faizi indirirse, artık bu söylediğimiz teorinin resmî, imzalı belgesi olmuş olacak.” dedi.

İHRACATA ETKİSİ

Yüksek kurun ihracata olumlu etkisinin olup olmadığına dair bir soruya “Hiçbir alâkası yok” diye karşılık veren Kahveci, “İhracat, yüzde 36,9 artmış fakat bunun yüzde 25,6’sı miktar artışından. Biz, dışarıya sattığımız ürünlerimize sadece yüzde 9,5 zam yapabilmişiz. Küresel bir enflasyon var bunun içerisinde. İthalat ise yüzde 25,5 artıyor. Ama miktarı sadece yüzde 4,9. İthal ettiğimiz ürünün fiyatı ise yüzde 20,1 artmış. Talan oluyor ülkemiz, talan. Geçen hafta ne dedim? Irgat ülke. Avrupa ve Rusya’nın ırgatı. Dünyanın ırgat ülkesi olduk. Boğaz tokluğuna, karın tokluğuna çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.









