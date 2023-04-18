Kalp krizi geçiren MHP'li Mehmet Akın kurtarılamadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldıran Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın (65) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:34
Kalp krizi geçiren MHP'li Mehmet Akın kurtarılamadı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen kongrede MHP İlçe Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akın, geçirdiği kalp krizi sonucu ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Akın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Salihli Belediye Başkanı MHP’li Zeki Kayda, Akın'ın yaşamını yitirdiğini belirterek, taziye mesajı yayımladı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Akın’ın cenaze programının yarın belli olacağı öğrenildi.



Manisa MHP Mehmet Akın

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