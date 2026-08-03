Kameralar karşısına geçti... Kılıçdaroğlu'ndan 'süreç' açıklaması: 4 madde sıraladı

Kurultayda kaybettiği CHP Genel Başkanlığı görevine, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla geri dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha kameralar karşısına geçti.

BASIN DANIŞMANI DUYURMUŞTU

Gelişmeyi, butlan yönetiminin basın danışmanı Atakan Sönmez duyurmuştu.

Sönmez, X'ten yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SÜREÇ" ÇIKIŞI

Kemal Kılıçdaroğlu, saatler 14.00'ü gösterdiğinde kameralar karşısına geçti ve "sürece" dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"O açıklama cumhuriyet tarihimiz için önemli bir adımdı. Buna biz öncülük ettik. İlk kez cesaretle sorunun çözülmesi için adım attık. Daha sonraki yıllarda da CHP, Kürt raporları hazırladı.

Bu sorunun aşılması için 2013 yılındaki ilk çözüm sürecinde de destek verdik. Gizli kapaklı yapmayın, Meclis'e getirin diye TBMM'yi adres gösterdik. Nihayet 13 yıl sonra bizim önerimize gelindi. Sorunun çözüm adresi olarak TBMM gösterildi. Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az dört konuyu içermek zorundadır.

1) Terör örgütünün örgütsel tasfiyesi.

2) Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması.

3) Irak ve Suriye'deki bağlantılı yapıları kapsayan bölgesel güvenliğin artırılması .

4) Dış güçlere karşı egemenlik stratejisi oluşturulması.

Türkiye iç barışı kurarken jeopolitik durumlara da hazırlıklı olmalı. Türkiye hem güvenlik mimarisini hem de toplumsal barışını hukuk ve demokrasi temelinde oluşturmak zorunda. Bugün konuştuğumuz mesel yalnızca bir güvenlik başlığı, örgütün silah bırakması veya kendisini feshetmesi değildir. Terörün bitmesi tarihsel bir fırsattır."

"ÇÖZÜM TÜRKİYE'Yİ RAHATLATACAKTIR"

"Biz bu süreci cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma süreci diyoruz. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak güvenliği hukuka yerine koymadan, özgürlüğü de güvenliğin karısına dikmeden bu iki güveni ortak alanda birleştirmektir. Farklı toplumsal aidiyetlerin çatışma alanı olmaktan çıkarıp ortak güvence altına almaktır.

Bu mesele sadece bir demokrasi ve hukuk meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'nin güvenliği ve dış politika için de hayatidir. Bu meselemizi çözmeden Türkiye'nin güçlü bir bölgesel aktör haline gelmesi çok zor. Bu noktada artık ilkesel bir çerçeve ortaya koyuyoruz. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı kırmızı çizgimizdir.

Çağrımız çok açık. Sürecin tüm aşamaları TBMM merkezli yürütülmeli. Çerçeve yasa açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalı. Bu ülkeyi kuran parti olarak sorumluluğumuzu biliyoruz. ülkemizin, bölgemizin huzuru açıkladığım çerçeve için de çözüm Türkiye'yi rahatlatacaktır."