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Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti: Grup düşecek mi?

Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti: Grup düşecek mi?

31.08.2026 19:28:00
Güncellenme:
AA
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Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti: Grup düşecek mi?

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Bağımsız milletvekili sayısı 11'e yükseldi.

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Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.

Yeni Yol Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı Torun'un istifasıyla 19'a düştü.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı.

Öte yandan bağımsız milletvekili sayısı 11 oldu.

Geçtiğimiz haftalarda da Mustafa Bilici'nin istifasının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen Yeni Yol Partisi, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla yeniden grup kurma yeterliliğine ulaşmıştı.

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