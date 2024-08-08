Kapatma değil para cezası

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

Facebook, Instagram ve WhatsApp şirketlerinin sahibi Meta, kişisel verilerin kullanımı, dijital telif ve içerik engelleme politikalarının da aralarında bulunduğu birçok sebepten dolayı dünya çevresinde hükümetlerle tartışma içerisinde.

Meta’ya ABD’nin Texas eyaletinde 1.4 milyar dolar ceza kesildi. Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz aylarda Meta’ya, yapay zekâ modellerinde kişisel verilerin "açık rıza" olmadan kullanılmaması gerektiğine dair uyarıda bulundu. Şirket ise cevap olarak yapay zekâ modelini AB’de kullanıma sunmayacağını açıkladı. Öte yandan Meta’ya Avrupa Veri Koruma Kurulu tarafından 2023 yılında Avrupa’daki kullanıcı verilerinin ABD’ye usulsüz şekilde aktarılması sebebiyle 1.2 milyar Avro cezaya verilmişti.

KANADA’DAN ÇEKTİ

Yasalara göre sosyal medya platformları paylaştıkları haberler için haber platformlarına “dijital telif” ödemesi yapmak zorunda. Ancak Meta ödeme yapmayı kabul etmedi. Şirket Kanada’da Instagram ve Facebook üzerinden “Haberler” özelliğini tamamen kaldırdı.