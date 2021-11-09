Karaismailoğlu: Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz

09 Kasım 2021 Salı, 13:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 'Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, bölgedeki trafik akışını rahatlatacak projeyi tamamladıklarını, vatandaşların güvenle ve konforla ilçe merkezine giriş ve çıkış yapacağını söyledi.

Karaismailoğlu, "vatana ve millete gece-gündüz, kar-kış demeden hizmet etmeyi sürdürdüklerini" belirterek, şunları kaydetti:



"2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' için ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için kararlılıkla özveriyle çalıştık. Bugüne kadar bizi hiçbir şey yavaşlatamadı. Bundan sonra da yavaşlatamayacaktır. Çünkü bizler milli bağımsızlığımızı korumak için, geleceğin dünyasına öncülük edecek 'Yeni Türkiye' için milli ekonomi hamlelerini ardı ardına hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden bakanlık olarak Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalışıyoruz. 2003 yılı öncesinde mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri de köprülerle aştık."



Yapılan konuşmaların ardından kavşağın açılışı gerçekleştirildi.



