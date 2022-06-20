Karamollaoğlu: Seçimlerde büyük patlama yapacağız
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'de partililere hitaben yaptığı konuşmada, "seçimlerde büyük patlama yapacaklarını" iddia etti.
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir programının ikinci gününde partisinin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapılan 8'inci Olağan Konak İlçe Kongresi'ne katıldı.
Karamollaoğlu kongrede yaptığı konuşmada seçimlere en fazla 1 yıl süre kaldığını hatırlatarak, bu süreyi canla başla çalışarak geçirmeleri gerektiğini söyledi.
Yaşanabilir bir Türkiye kurmayı hedeflediklerini belirten Karamollaoğlu, çatışarak değil diyalog ile barışı tesis edeceklerini belirterek, "Ne demek yaşanabilir bir Türkiye? Bizimle aynı duyguları, idealleri paylaşsınlar ya da paylaşmasınlar herkesin mesut ve bahtiyar olduğu bütün ihtiyaçlarının giderildiği, adaletin tesis edildiği dışarıdan gelecek herhangi bir baskıya karşı ayakta durabilen o güce sahip bir ülke, yaşanabilir bir Türkiye kurmak bizim hedefimiz. Bu dünyada hiçbir zaman sömürüye izin vermeyiz. Zenginler, silah gücüne sahip olanlar gelecekler fakir ülkeleri işgal edecek, onların bütün kaynaklarını sömürecekler. Yok arkadaşlar, buna müsaade etmeyiz. Bizde kabiliyetine göre, rengine göre değil iddiasına göredir bir insanın mertebesi. Onun için biz farklıyız ve bugün demokrasi, insan hakları, adaletin üstün tutulmasını hakikaten benimseyen bir anlayışa sahibiz. Erbakan hocamızın hayatı boyunca gerçekleştirmek istediği hedef buydu. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz zaman içinde yaşadığımız ülkemizde yaşanabilir bir ülke olur. Herkes, mesut ve bahtiyar olur" dedi.
Teşkilata büyük görev düştüğünü belirten Karamollaoğlu, "Seçimlerde büyük patlama yapacağız. Türkiye'nin en büyük partisi olduğumuzu göstereceğiz. Bu seçimlere giderken her yerde teşkilatlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.
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