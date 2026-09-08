Karma eğitime karşı yürütülen kampanyalar TBMM gündeminde: MEB'in bir planı mı var?

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir önerge sundu.

Karaca, Yeni Akit gazetesinin "Karma eğitim sona ersin" sürmanşetinin ve 335 sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamayla karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılmasını talep etmesinin tesadüf olmadığını dile getirdi.

Karaca, Maarif Platformu gibi yapıların yayımladığı raporlarda da laik ve bilimsel eğitimin doğrudan hedef alınarak tek cinsiyetli okullaşmanın savunulduğunu ileri sürdü.

"BU KUŞATMA YENİ DEĞİL"

Karma ve laik eğitime karşı yürütülen bu "kuşatmanın" yeni olmadığını ifade eden Karaca, Yusuf Tekin'in Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olduğu dönemde düzenlenen 19. Milli Eğitim Şûrası’nda da karma eğitimin mecburiyet olmaktan çıkarılması taleplerinin gündeme geldiğini hatırlattı.

Karaca, "O dönem atılan tohumlar, 4+4+4 sistemine geçilmesi, ÇEDES gibi dini protokoller, 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaygınlaştırılması, imam hatip ortaokulu ve liselerinde okulların fiilen ayrıştırılmasıyla sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Karma eğitimin hedef alınmasının sınıfsal bir nitelik taşıdığını kaydeden Karaca, kız çocuklarının ve yoksul ailelerin çocuklarının eşit ve nitelikli eğitimden tasfiye edilmesinin, çocuk yaşta evliliklerin, ucuz ve esnek iş gücü sömürüsünün önünü açtığını vurguladı.

Karaca, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"-Karma eğitime karşı bildiri yayınlayan 335 dernek, vakıf ve sendikanın Bakanlıkla bağı nedir? Bu yapılarla eğitim alanında imzalanmış protokoller nelerdir?

-Cihannüma Derneği’nin de imzacısı olduğu karma eğitim karşıtı açıklama, Bakanlığın resmi politikalarını ne derecede yansıtmaktadır?

-Yusuf Tekin’in MEB Müsteşarı olduğu 2014 yılındaki 19. Milli Eğitim Şûrası’nda karma eğitimin kaldırılmasının gündeme getirilmesi dikkate alındığında, bugün Bakanlığın karma eğitimi tamamen tasfiye etmeye yönelik bir mevzuat değişikliği planı var mıdır?

-Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan 'Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır' hükmüne rağmen, son yıllarda imam hatip okullarında ve hafızlık projesi yürüten okullarda fiilen hayata geçirilen cinsiyet ayrıştırması uygulamaları hakkında açılmış bir inceleme veya soruşturma var mıdır?

-Okullarda bir öğün ücretsiz yemek hakkının kaldırılması, temizlik ve hijyen sorunları, MESEM’lerdeki çocuk cinayetleri ve ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunları çözüm beklerken, Bakanlığın önceliğini gerici odakların karma eğitim karşıtı taleplerine vermesinin gerekçesi nedir?

-Karma eğitimin kaldırılması veya esnetilmesinin kız çocuklarının okul terk oranlarını artıracağı, çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağı ve kadınların toplumsal hayattan izole edilerek ucuz iş gücüne dönüştürüleceği yönündeki pedagojik ve sosyolojik uyarılara dair Bakanlığın yürüttüğü bilimsel bir etki analizi çalışması var mıdır?"