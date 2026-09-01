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Kartal Belediye Başkanı önce Bakan Göktaş'ı sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kartal Belediye Başkanı önce Bakan Göktaş'ı sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

1.09.2026 14:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kartal Belediye Başkanı önce Bakan Göktaş'ı sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Önceki gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ziyarette bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bugün de CHP Genel Merkezi'nde 'mutlak butlan' yönetiminin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü.

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Kartal Belediye Başkanı önce Bakan'ı sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 

Yüksel'in ziyaretinin fotoğrafı, mutlak butlan yönetimindeki CHP'nin resmi hesabından "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin değerleriyle yetişen ve partimizin mücadelesine uzun yıllardır emek veren Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’i Genel Merkezimizde kabul etti" ifadeleriyle paylaşıldı. 

Yüksel de ziyarete ilişkin paylaşımında "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na nazik kabulleri ve yakın ilgileri için teşekkür ediyorum. Asırlık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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Yüksel önceki gün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş'a makamında ziyaretinde bulunmuştu. Yüksel, Bakan'ı ziyaretine ilişkin de sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşmıştı: 

"Sayın Bakanım,

Nazik ev sahipliğiniz ve Kartal’ımızın ihtiyaçlarına göstermiş olduğunuz kıymetli ilgi için çok teşekkür ediyorum. İlçemizin önceliklerini ve çözüm bekleyen konuları değerlendirme imkânı bulduğumuz verimli görüşmenin, kurumlarımız arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Kıymetli çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum.

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İlgili Konular: #Kartal Belediyesi #Mahinur Özdemir Göktaş #Gökhan Yüksel

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