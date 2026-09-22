Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde 'kayıp 9 dakika' ayrıntısı: FETÖ’den ihraç 2 eski savcının ifadeleri çelişti!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören’in ifadeleri ortaya çıktı.

Acil durum butonuna basılmasından 9 dakika 49 saniye sonra yapılan müdahalenin tutanağa “1 dakika” olarak geçirilmesine ilişkin iki eski savcının farklı beyanlar verdiği belirtildi.

İFADELER ÇELİŞTİ

İktidara yakın Sabah gazetesinden Batuhan Altınbaş ve Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören’in ifadeleri ortaya çıktı.

FETÖ iltisakları nedeniyle meslekten ihraç edilen iki eski savcının savcılık sorgusunda birbiriyle çelişen beyanlar verdiği belirtildi.

9 DAKİKA SORUSU

Soruşturmada iki isme, acil durum butonuna basılmasından 9 dakika 49 saniye sonra yapılan müdahalenin tutanağa neden “1 dakika” olarak geçirildiği soruldu.

Tutanakta imzası bulunan dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan, imzanın kendisine ait olduğunu ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını söyledi.

Doğan, “Soruşturma savcısı ben değildim. İmzaladığım belge muhtemelen başsavcıdan gelmiştir, bu sebeple sorgulamadan imzalayıp göndermişimdir” dedi ve olay yerinin muhafazası için cezaevi müdürüne talimat verdiğini ancak bu talimatın yerine getirilmediğini öne sürdü.

Soruşturmayı yürüten dönemin Başsavcısı Ali İşgören ise Doğan’ın iddialarını reddetti.

Doğan’ın düzenlediği hatalı görüntü inceleme tutanağından haberi olmadığını belirten İşgören, “Bu tutanağı ilk defa duyuyorum” dedi.

İşgören ayrıca ambulansın olay yerine 13 dakikada gelmesini makul bulduğunu, Doğan ile ilişkisinin geçmişteki görevlendirmelerden ibaret olduğunu ve 13 yıldır görüşmediklerini savundu.