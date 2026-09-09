Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü: 15 yıl sonra mezarı açılacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.
Önümüzdeki günlerde İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek işlemle, Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak. Cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.
Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerin 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu kaydedilmişti.