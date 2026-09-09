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Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü: 15 yıl sonra mezarı açılacak

Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü: 15 yıl sonra mezarı açılacak

9.09.2026 13:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü: 15 yıl sonra mezarı açılacak

2011 yılında Silivri Cezaevi’ndeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için 'feth-i kabir' kararı verildi. Kozinoğlu’nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alındı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek işlemle, Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak. Cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. 

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Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun ölümü sırasında cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu kaydedilmişti.

İlgili Konular: #Silivri Cezaevi #Kaşif Kozinoğlu

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