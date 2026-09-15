Kaşif Kozinoğlu soruşturması... Rasim Ozan Kütahyalı 'İfadeye çağrıldım' dedi, Başsavcılık yalanladı

Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Son olarak, Rasim Ozan Kütahyalı, 'Kozinoğlu' soruşturması kapsamında Silivri Adliyesi'ne ifade vermeye "çağrıldığını" iddia etti.

BAŞSAVCILIK YALANLADI: İFADEYE ÇAĞRILMADI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı'nın "İfadeye çağrıldım" iddiasını yalanladı.

Kütahyalı'nın ifadeye çağrılmadığı, Silivri Adliyesi'ne 'ziyaret' amaçlı geldiği öğrenildi.

"TÜM BİLDİKLERİMİ ANLATMAK İÇİN..."

Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında 'bilgi sahibi' sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Kütahyalı "Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım" demişti.

Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor.



Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar… — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) September 15, 2026

SENARİSTLER İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisindeki infaz sahneleri ile Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybettiği tarihler arasındaki zamanlamayı incelemeye aldı.

Bu bağlamda Kurtlar Vadisi senaristleri dün "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi.

Dosyada yer alan tespitlere göre, dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakter bir hücrede tutularak, Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa'ya teslim edildi. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na, yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" diyerek tehditler savurduğu belirlendi.

Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirdi.

Soruşturmada öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Kozinoğlu’nun ölümünün ardından yayınlanan bölüm oldu. 8 Aralık 2011 tarihli 139. bölümde, Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü sahne ekranlara geldi. Savcılık, senaryo ile gerçek ölüm arasındaki bağın araştırılmasını incelemeye gerekçe gösterdi.