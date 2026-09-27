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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu

27.09.2026 17:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece’deki evinde ölü bulundu.

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Birkaç günlüğüne yurt dışına çıktığı öğrenilen Turgay Tamer'in eşi, dün akşam eve döndüğünde Turgay Tamer'i salonda hareketsiz halde buldu.

Nefes'in haberine göre, ihbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Öldüğü belirlenen Tamer'e evde yapılan ilk incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Tamer'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu doktorun Kozinoğlu'na haber verilmemesinin kaynaklı 'tıbbı müdahalede bulunmadığını' ve 'sağlık sorunlarını' olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

12 Kasım 2011'de Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneye giderken yolda yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden açılmıştı.

Turgay Tamer, daha Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından 10 Eylül'de gözaltına alınmış ve 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

İlgili Konular: #Kaşif Kozinoğlu

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