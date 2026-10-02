Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Enver Altaylı, Osman Sınav'ı tehdit etti'

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

"TEHDİT" İDDİASI

Dosya kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin ilk yönetmeni Osman Sınav'ın, FETÖ hükümlüsü ve eski MİT mensubu Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

TRT Haber muhabiri Büşra Çelik'in aktardığına göre Osman Aksu ifadesinde, 2004 yılında Tahsin isimli arkadaşının yanına İstanbul’a geldiğini ve bir odada oturduklarını, o esnada yönetmen Osman Sınav’ın odaya girdiğini ve moralinin bozuk olduğunu anlattı.

“YA DİZİDEN AYRIL YA DA FORMATINI DEĞİŞTİR”

Osman Aksu; Tahsin ve Osman Sınav’ın arkadaş olduklarını, kendisinin de odada bulunduğunu beyan etti. Osman Sınav’ın moralinin bozuk olduğunu vurguladı ve Sınav’ın, Tahsin isimli arkadaşına Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylediğini belirtti.

Aksu; edindiği bilgiye göre Enver Altaylı’nın Osman Sınav’ı, “Ya diziden ayrıl ya da bu dizinin formatını değiştir” sözleriyle tehdit ettiğini anlattı.