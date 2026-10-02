Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Enver Altaylı, Osman Sınav'ı tehdit etti'

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Enver Altaylı, Osman Sınav'ı tehdit etti'

2.10.2026 15:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Enver Altaylı, Osman Sınav'ı tehdit etti'

Devam eden Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 'tanık' sıfatıyla ifade veren Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin ilk yönetmeni Osman Sınav'ın, Enver Altaylı tarafından “Ya diziden ayrıl ya da bu dizinin formatını değiştir” sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

"TEHDİT" İDDİASI

Dosya kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin ilk yönetmeni Osman Sınav'ın, FETÖ hükümlüsü ve eski MİT mensubu Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

TRT Haber muhabiri Büşra Çelik'in aktardığına göre Osman Aksu ifadesinde, 2004 yılında Tahsin isimli arkadaşının yanına İstanbul’a geldiğini ve bir odada oturduklarını, o esnada yönetmen Osman Sınav’ın odaya girdiğini ve moralinin bozuk olduğunu anlattı.

“YA DİZİDEN AYRIL YA DA FORMATINI DEĞİŞTİR”

Osman Aksu; Tahsin ve Osman Sınav’ın arkadaş olduklarını, kendisinin de odada bulunduğunu beyan etti. Osman Sınav’ın moralinin bozuk olduğunu vurguladı ve Sınav’ın, Tahsin isimli arkadaşına Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söylediğini belirtti.

Aksu; edindiği bilgiye göre Enver Altaylı’nın Osman Sınav’ı, “Ya diziden ayrıl ya da bu dizinin formatını değiştir” sözleriyle tehdit ettiğini anlattı.

İlgili Konular: #Soruşturma #Osman Sınav #Kaşif Kozinoğlu

İlgili Haberler

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece’deki evinde ölü bulundu.
Kozinoğlu'nun kan ve doku örnekleri değiştirildi iddiası: Adli Tıp'ta hırsızlık yaptığı belirtilen şüpheli adliyeye getirildi
Kozinoğlu'nun kan ve doku örnekleri değiştirildi iddiası: Adli Tıp'ta hırsızlık yaptığı belirtilen şüpheli adliyeye getirildi Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yaptığı iddia edilen G.E., ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 'Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketinin direktörü ifade verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 'Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketinin direktörü ifade verdi Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.