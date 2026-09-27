Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 'Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketinin direktörü ifade verdi

12 Kasım 2011'de Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneye giderken yolda yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, "Ergenekon kumpas davasında" ve Odatv soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuş, 12 Kasım 2011’de cezaevinde rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirmişti.
Başlatılan soruşturma kapsamında eylül ayında pek çok isim hakkında işlem yapıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Pana film direktörü İhsan Karademir'in de soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdiğini bildirdi.
Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.