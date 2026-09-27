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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 'Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketinin direktörü ifade verdi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 'Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketinin direktörü ifade verdi

27.09.2026 18:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 'Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketinin direktörü ifade verdi

Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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12 Kasım 2011'de Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneye giderken yolda yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, "Ergenekon kumpas davasında" ve Odatv soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuş, 12 Kasım 2011’de cezaevinde rahatsızlanmasının ardından yaşamını yitirmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında eylül ayında pek çok isim hakkında işlem yapıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Pana film direktörü İhsan Karademir'in de soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdiğini bildirdi.

Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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