Katledilişinin 46'ncı yılı: DİSK'in unutulmaz genel başkanı Kemal Türkler anıldı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucu genel başkanı Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980'de uğradığı suikastın 46. yıl dönümünde anıldı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş (BMİS) üyeleri, Türkler'in Topkapı Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anma düzenledi.

Burada bir konuşma yapan BMİS Genel Başkanı Özkan Atar, Kemal Türkler'in bütün yaşamını işçi sınıfının mücadelesine, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya idealine adamış bir işçi lideri olduğunu belirterek "1960'lı yılların başında işçi sınıfının mücadelesinin sadece ekonomik ve sendikal alanda olmasının yetersizliğinden hareketle, yine o dönem Rıza Kuas, İbrahim Güzelce gibi işçi liderleriyle birlikte işçi sınıfının mücadelesini siyasi arenaya da taşımış gerçek bir işçi lideridir" dedi.

"MÜCADELESİ BUGÜN DİRENİŞLERDE SÜRÜYOR"

Özkan Atar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben burada Onursal Genel Başkanımızı aramızdan bedenen koparmalarının 46. yılında, onun aziz hatırası önünde ve konfederasyonumuzun kuruluşuna önderlik eden genel başkanlarımızın hatırası önünde, bütün DİSK'lilerin ve bugüne kadar kaybettiğimiz önderlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Kemal Türkler'in mücadele mirası bugün grev meydanlarında, direnişlerde sürmektedir. İşçi sınıfının bağrında, tezgâh başlarında sürmektedir. Kavel'de kazandığımız grev hakkımızı Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle elimizden almaya kalkışanlara karşı onu buruşturup yırtıp çöpe atan metal işçilerinin direncinde sürmektedir."