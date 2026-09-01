'Katliam' göndermesi üzerine soruşturma açılmıştı: Kemal Öztürk ifade verdi

Gazeteci Kemal Öztürk, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, “İfademde, 30 yıllık gazetecilik hayatımda hiçbir zaman şiddeti savunan, halkı kin ve nefrete sevk eden tek satır cümlem olmadığını, söz konusu konuşmamda şiddet ve çatışma isteyenlere karşı Suriye devletinin aklı selimle davrandığını anlattığımı söyledim. Buna rağmen, art niyetli çevrelerin sözlerimi çarpıtarak başlattığı kampanya nedeniyle durumu yanlış anlayan, üzülen, travmaları tetiklenen iyi niyetli Alevi, Nusayri kardeşlerim varsa onlardan da özür dilediğimi söyledim. Katliam çağrısı yaptığım iddialarını şiddetle reddettim ve adliyeden ayrıldım” dedi.

Asıl hedefin ‘Kemal Öztürk’ değil, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini yıpratmak olduğunu belirten Öztürk, “Bugünden itibaren Güçlü Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini daha bir azimle ve istekle savunmak için çalışacağımın özellikle bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, NTV'de yorumcu olduğu programda Arap Alevilere yönelik 'katliam' göndermesinde bulunduğu ayrımcı sözleri nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmıştı.

Suriye’deki gelişmelere ilişkin konuştuğu programda Öztürk, Esad döneminde İdlib, Afrin ve Halep’te yapılanları dinlediğini söylerken “Öyle hikayeler dinledim ki Sednaya Hapishanesi’nde. 'Orada çalışmış çöpçüyü bile assalar, kurşuna dizseler yeridir' dersiniz. Öyle korkunç hikayeler. İdlib’de, Afrin’de ve Halep kırsallarında öyle korkunç hikayeler dinledim ki, 'bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor. Ama bakın intikam almadılar” demişti.