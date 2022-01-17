Kaya'dan 'peygamber soyu' sözlerine açıklama: Durup dururken anlatmadım
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
Katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz" diyen CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sözlerinin gündem haline gelmesi üzerine bir açıklama yaptı.
Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan Kaya “Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti" açıklamasında bulundu.
NE DEMİŞTİ?
Ankara Masası TV'de katıldığı programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Yıldırım Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın böyle bir geçmişi olsa kitaplar basar, bildbordları donatırdı" ifadelerini kullanmıştı.
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