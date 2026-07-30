Kayyım Tekin'e Uğur Dündar'dan yanıt: 'Bunu da gördüm'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, CHP’nin rozet takma etkinliğine figüranların getirilmesine ilişkin haber dolayısıyla suç duyurusunda bulunmuş ve söz konusu olay hakkında gazeteci Uğur Dündar da ifadeye çağrılmıştı.

Dündar sosyal medya hesabından kayyım Tekin'e yanıt verdi. Dündar şunları yazdı:

"60 yıla yaklaşan gazetecilik hayatımda bunu da gördüm!

Doğruluğu belgeler ve itiraflarla kanıtlanmış "Figüranlı CHP toplantısı" haberini konu alan -Kayyım Gürsel Tekin ve cast ajansının açıklamalarına da yorumsuz yer verdiğim- X paylaşımım nedeniyle Kayyım, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş.

Hakikaten siyaset ve basın tarihine geçecek ibretlik ve trajikomik bir durum.

Bu arada gazetecileri hedef gösteren Tekin hakkında, ben de suç duyurusunda bulunacağım."