Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra CHP’nin Meclis kürsüsünde: 'Hiç kimse endişe etmesin'

Mahkemece CHP'ye genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 yıl aradan sonra partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması, istinaf mahkemesinin Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Meclis’te yaptığı ilk grup konuşması oldu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“BU KEMAL HİÇBİR GÜCÜN KARŞISINDA EĞİLMEZ”

“Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Bizim yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım.”

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

“Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir cümlesi var: ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Cumhuriyet Halk Partililer o kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadırlar. Hep beraber kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle birlikte olmak zorundayız.

Bizler toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. O kişilerin Türkiye’yle ilgili sorunları var mı, var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı, var. O sorunların çözümü için onların yanındayız. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz.

Daha geçenlerde Ankara’da mevsimlik tarım işçilerine gittim. Bir buçuk milyon tarım işçisi var. Onlar çoluk çocuk, yaşlı genç geliyorlar. Tarımın ana aktörleri bunlar. Ürünleri toplamasalar piyasaya ürün süremezler.

Onların dertlerini dinledim. Çocuklarıyla beraber oldum. Okullarını terk etmişler. Buradan Milli Eğitim Bakanı’na çağrı yapıyorum: Gitsinler o çocukların eğitimiyle ilgilensinler. Sağlık Bakanı’na sesleniyorum: Oradakilerin sağlık sorunlarıyla ilgilensinler.

Bakınız, CHP dışında kimse bunu yapamaz. Kimse gitmez. Onlardan haberleri bile yoktur. Ama biz toplumun her kesimiyle iletişim halindeyiz. Bir dertleri olduğu zaman mutlaka CHP’yi ararlar.”

“BİZ HALKIN PARTİSİYİZ”

“Parti halkın partisidir. Biz CHP’yiz. Köklü bir partiyiz. Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Biz halkın partisiyiz. Hiç kimsenin kimliğini siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. Her vatandaşın benim başımın üstünde yeri var. Her CHP’linin başının üstünde de yeri var.”

“DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ”

“Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız dedik. Dün bununla ilgili bir basın toplantısı yaptım. Türkiye’nin temel sorunu nasıl çözülür, nasıl çözülmeli? Bununla ilgili düşüncelerimizi açıkladık.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Hiç kimse endişe etmesin. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak ne Can Atalay ne Tayfun Kahraman ne Osman Kavala ne Selçuk Mızraklı ne de avukatlar hapiste kalacak. Bu ülkede hak olmazsa, hukuk olmazsa, adalet olmazsa ülke nereye gidecek?”

“AHLAK BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR”

“Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz, halkı unutursunuz.

Biz halkı unutan değil, halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz.”

“HESAP SORMAKTAN DA HESAP VERMEKTEN DE ÇEKİNMEYİZ”

“Biz Mustafa Kemal’in, İsmet İnönü’nün, rahmetli Ecevit’in ve Baykal’ın geleneğinden geliyoruz. Biz ayrıca hesap sormaktan çekinmeyiz, hesap vermekten de çekinmeyiz.

Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP’lilerin siyaset anlayışında hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir. Evet, hesabını veririz. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok.

Bu parlamentoda ilk kez Siyasi Ahlak Kanunu teklifini veren partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

“YOLSUZUN, HIRSIZIN YANINDA DURULMAZ”

“Cumhuriyet Halk Partisi ahlaklı zeminde yürümek zorundadır. Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur, erdemin yanında durulur.

Devletin hazinesini soyanlarla, boşaltanlarla da mücadele edeceğiz. ‘Çalan bendense kalsın’ anlayışını kabul etmeyeceğiz.

Diyecekler ki efendim Meclis'e hakaret ediyorsun. Hayır efendim hakaret etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Meclis'te bir kanun görüşülüyor. Kanun görüşülürken AK Parti milletvekilleri büyük bir kısmı yok. Sahte oy pusulaları gönderiyorlar 'Biz buradayız' diye. Kaç kişi? 76 AK Parti milletvekili sahte oy pusulası kullanırsa, bu milletvekilinin bu memlekete ne faydası olur ya? Peki kardeşim bu Meclis'in bir başkanı yok mu ya? Nerede bu başkan ya? Çünkü o da saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. 'Sahte oy mu kullanacaksın? Kullanın' diyor. Sahte oy kullanmak yüzsüzlüktür, ahlâksızlıktır, erdemsizliktir, milleti kandırmaktır. O nedenle bizim görevimiz bu sahte oy kullananların kimliklerini, bulundukları bölgeleri açıklamaktır. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu olayın üzerine gitmezse, gereğini yapmazsa bunu her yerde her ortamda söyleyeceğiz. Çünkü o da en az bu kadar suçlu demektir. Olayın üzerine gitmiyorsan sen de suçlusun kardeşim. Kimse kimseye ders vermesin. Yolsuzluk mu yaptın? Kızıyoruz. Hırsızlık mı yaptın? Kızıyoruz. E kardeşim sahte oy kullandın ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahte oy kullanıldı. Ve bu belgelendi. 76 milletvekili. Ama Bay Kemal bunları unutmaz hiç merak etmeyin. Bunları dillendireceğiz. Bunları söyleyeceğiz. Bu geçmişte olan bir olay değil. Yeni olan bir olay.

CHP ANA MUHALEFET SIFATINI KAYBETTİ

Toplantı, aynı zamanda CHP’nin uzun yıllar sonra ana muhalefet partisi olma özelliğini kaybetmesinin ardından düzenlendi.

Kılıçdaroğlu’ndan önce CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel, yeni ana muhalefet partisi lideri sıfatıyla partisinin ilk grup toplantısında konuşmuştu.