Kemal Kılıçdaroğlu, bilim insanlarını makamında ağırladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan bilim insanlarını CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan uzman bilim insanlarını CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.
Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi eşlik etti.
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