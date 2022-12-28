Kemal Kılıçdaroğlu, bilim insanlarını makamında ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan bilim insanlarını CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

ANKA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:45
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan uzman bilim insanlarını CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.

Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi eşlik etti.



CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bilim insanları

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