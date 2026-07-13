Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e mesaj: 'Partiden ayrılmasına gerek yok...'

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu TV100 canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu, butlan kararının ardından başlayan 'yeni parti' tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"CHP'nin temel özelliği iç tartışmaların yoğun yaşandığı bir partidir. Zaman zaman ayrılmalar, tartışmalar olmuştur. Partinin kendi içindeki tartışmalarını doğal karşılamak lazım. Yaşanan tartışmalar partinin Türkiye için vazgeçilmezliğini de gösterir. Bizim kurultaylarımız şenlik havasında olur. Bir partinin delegeleri oylarını tesir altında kalmadan kullanmalıdır. CHP'nin bölünmesi Erdoğan'ın işine yarar. Kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet eder. Mutlak butlan davasında ifade veren kim, CHP'liler. Bakın bu olay ilk gündeme geldiğinde gündeme getiren kimdi? Muhalefet partileri... Bir tane de yönetici demedi ki partinin kurultayında şaibe olmaz. Bunu diyen kimdi, bendim.

'Ayrı parti kuracağız' niçin? Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkansınız, hem de ben 'ayrı parti kurmak için çalışıyorum' diyeceksiniz. Bu olmaz. Biz konuşuruz, kavga etmedik, yumruklaşmadık. En son 1 buçuk ay önce konuştuk. Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. Şu anki hali paralel yapı. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum.

Türkiye'yi dar bir alana kıstıran bir görüşü kabul etmiyoruz. Kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ülkeyi bu hale getirenle mücadele etmemiz lazım, ayrıldınız partiden ne diyeceksiniz? Benim dediğimi diyecekseniz niye ayrılıyorsunuz? AKP'ye katılacaksanız ona bir şey diyemem. Mutlak butlan davasında adı geçiyor diye 9 milletvekilini ihraç ettik."