Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Üsküdar' ve 'Yüreğir' mesajı: 'Memleketi bu hâle getirmeye değer mi?'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Üsküdar ve Adana Yüreğir'deki belediye başkan vekilliği seçimi süreçlerinde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaşananlara "Sandıkta alamadığınız belediyeleri tek tek bu yöntemlerle mi alacaksınız? Bir belediyeyi daha almak için memleketi bu hâle getirmeye, hukuku, ahlakı ayaklar altına almaya değer mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

'Mutlak butlan' yönetiminin lideri, "Buradan bütün Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum: Birbirinize sahip çıkın. Kimse bu baskılar karşısında kendisini yalnız hissetmesin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin tamamı şöyle:

"Bir zamanlar bu iktidarın dilinden “millet iradesi” düşmezdi. Üsküdar’da ve Yüreğir’de yaşananlara bakıyorum: Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar, meclis üyesi transferleri… Soruyorum: Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal? Buradan bütün Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum: Birbirinize sahip çıkın. Kimse bu baskılar karşısında kendisini yalnız hissetmesin. Korkmayacağız, dağılmayacağız, birbirimizi yalnız bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyeleri milletin oylarıyla kazanılmıştır. Milletin verdiği emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyeceğiz. Bir belediye başkanlığı uğruna iktidarın gücünü insanların üzerine sürmekten vazgeçin. Sandıkta alamadığınız belediyeleri tek tek bu yöntemlerle mi alacaksınız? Bir belediyeyi daha almak için memleketi bu hâle getirmeye, hukuku, ahlakı ayaklar altına almaya değer mi? Cumhuriyet Halk Partisi’ni korkutarak, parçalayarak asla teslim alamazsınız."