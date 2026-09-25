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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Mansur Yavaş'a: 'Kamburumuzdu, büyük kopuş değil'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Mansur Yavaş'a: 'Kamburumuzdu, büyük kopuş değil'

25.09.2026 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Mansur Yavaş'a: 'Kamburumuzdu, büyük kopuş değil'

CHP'deki mutlak butlan yönetiminden isimler, partiden istifa eden Mansur Yavaş için "Bizim kamburumuzdu" demekten geri durmadı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mutlak butlan yönetimindeki CHP'den istifasının ardından, yönetimin lideri Kılıçdaroğlu'nun kurmayları Yavaş'a yönelik ağır eleştirilerde bulunmaya başladı.

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İktidara yakın İhlas Medya bünyesindeki Türkiye gazetesine konuşan kurmaylar, “Kemal Bey onu küçük bir belediyeden aldı, aday yaptı. Cumhurbaşkanlığı ihtimaline kadar yükseltti. Kemal Bey sayesinde bu noktaya geldi” dedi.

Gazetenin haberine göre Yavaş için “Bizim kamburumuzdu” ifadelerini kullanan CHP kurmayları, “Mansur Bey artık fuar alanını inşa eder, metro açılışını yapar. Bunlar tamam ama Mansur Bey’in hangi büyük projesi var? Parmakla göstereceğiniz kalıcı hangi hizmeti var? Askıda ekmek mi? Yavaş’ın istifasını ‘büyük kopuş’ olarak görmüyoruz. Vefa her makamdan daha önemlidir. Mansur Bey, bu kararıyla partiye vefa göstermemiş oldu” açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tebrik telefonu açtığını belirterek, "Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın her türlü kararına saygılıyız" demişti. CHP'deki mutlak butlan yönetiminden gelen açıklamalara tepki gösteren Özel, "Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi, oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

 

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Mansur Yavaş #Ankara Büyükşehir Belediyesi

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