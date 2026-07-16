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Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısı CHP Genel Merkezi'nde başladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısı CHP Genel Merkezi'nde başladı

16.07.2026 16:12:00
Güncellenme:
ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısı CHP Genel Merkezi'nde başladı

CHP'de mutlak butlan yönetiminin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

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CHP Genel Başkanlığına mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda; ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyonun ele alınacağı belirtildi.

ANKA'nın aktardığına göre toplantıda, bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmayla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyor.

MÜSLİM SARI AÇIKLAMA YAPACAK

Mutlak butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nin gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #CHP MYK

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