Kemal Kılıçdaroğlu: Sandığa gidin ve Türkiye'nin kaderini değiştirin

12 Kasım 2022 Cumartesi, 20:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da; Çukurova Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, “Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi açısından çok ama çok yararı var. Oy kullandığınız zaman Türkiye’de Cumhuriyet tarihine altın harflerle bir sonucu yazdıracaksınız. Ve hep beraber Türkiye’ye demokrasiyi getireceksiniz. Sandığa gidin ve Türkiye’nin kaderini değiştirin” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katıldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Kısa bir konuşma yapacağım. Çok değerli sanatçımız var, sizler o sanatçıyı dinlemek istiyorsunuz. Sizden sadece bir şey istiyorum. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. ‘Bugün gitmesem de olur, oy kullanmasam da olur’ sakın demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Her bir oyunuzun demokrasi açısından çok ama çok yararı var. Oy kullandığınız zaman demokrasi gelecek. Oy kullandığımız zaman güzellik gelecek. Oy kullandığınız zaman kadın-erkek eşitliği gelecek. Oy kullandığınız zaman temiz bir çevre gelecek. Oy kullandığınız zaman güçler ayrılığı ilkesi gelecek. Oy kullandığınız zaman özgürce tweet atabileceksiniz. Oy kullandığınız zaman özgürce eleştirebileceksiniz. Ve oy kullandığınız zaman Türkiye’de Cumhuriyet tarihine altın harflerle bir sonucu yazdıracaksınız.





Ve hep beraber Türkiye’ye demokrasiyi getireceksiniz. Sakın ola ki, seçim sırasında, ‘Bu sefer de gitmeyeyim, oy kullanmayayım’ demeyin. Sandığa gidin ve Türkiye’nin kaderini değiştirin.

SONER ÇETİN: “YERELİ BİZE BIRAKIN, ÜLKEYİ YÖNETMEK DE SİZLERE AİT”

Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise şunları söyledi:

Sekiz buçuk yıldan bu yana; gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Yola çıkarken; halkımıza ve sizlere söz verdik. 2014 yılının 2 Nisan’ında görevi teslim aldık. Yedinci ayda ilk toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdik. O günden sonra da her sene bir açılış töreni ile işte geldik sekizinci yılda sekizinci toplu açılış ve temel atma törenine.





Dünyanın en mutlu insanıyım. Çünkü; Türkiye’nin iki büyük lideri. Muhtemelen biri Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, diğeri de Başbakanı olacak. Burada el ele bizim toplantımızı şereflendirdiler.





Adana’mız; uyuşturucu kullanımında maalesef, dünya üçüncüsü. İkinci sırada İstanbul. Polisiye tedbirlerle, ceza tehdidi ile… Çıkar çıkmaz, yine o merete bulaşan hemşehrilerimizi çok iyi biliyorum. Polisiye tedbirlerle bunu engelleyemiyoruz. Nasıl yapacağız? İşte böyle hizmetler yaparak, çocuklarımızı bilim kenti bir Adana’da yetiştireceğiz. Bu şekilde, doğru yerlere yönlendirip, bu uyuşturucu belasından da kurtulmalarını sağlayacağız.





Borçlu bir belediye teslim aldığımızı biliyorsunuz. Hiçbir zaman şikayet etmedik. Elimiz kolumuz bağlı demedik. Mazeretlerin arkasına sığınmadık. Çukurova Belediyesi, Türkiye’nin belki de ender, borçsuz belediyelerinden biri haline gelmiştir.





İki büyük liderimiz burada. Değerli genel başkanlarımız: Yereli bize bırakın. Millet İttifakı’nın, millet masasının değerli belediye başkanlarının hepsi; gece demeden, gündüz demeden çalışıyor. Ve sizleri en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ülkeyi yönetmek de sizlere ait. Biz de sizlerin arkanızdayız. Sonuna kadar da arkanızdı olacağız. Ve ülkeyi aydınlık günlere hep birlikte taşıyacağız.

Konuşmaların ardından; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin; 14 projenin temelini attı, 23 projenin de toplu açılışını yaptı.

Törenin ardından Ferhat Göçer, Çukurovalılara konser verdi.