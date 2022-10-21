Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği berber: Demin kuru ekmek yiyorduk
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sivas’ın Zara ilçesinde ziyaret ettiği bir berbere "Nasılsınız, iyi misiniz" diye sordu. Berber, "İyi olmaya çalışıyoruz. Demin kuru ekmek yiyorduk arkadaşla. Arkadaşlar da geldi, ‘Kaldırmayın dursun’ dedi. Biz de dedik ki ‘Başkan’ım geldi mi gösterelim’ dedik" diyerek sehpanın üzerindeki ekmeği gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zara’da esnafın sorunlarını dinledi.
Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği bir berbere, "Nasılsınız, iyi misiniz" diye sordu. Berber ise "İyi olmaya çalışıyoruz. Demin kuru ekmek yiyorduk arkadaşla. Arkadaşlar da geldi, ‘Kaldırmayın dursun’ dedi. Biz de dedik ki ‘Başkan’ım geldi mi gösterelim’ dedik" diye konuştu ve Kılıçdaroğlu’na sehpanın üzerindeki ekmeği gösterdi.
Kılıçdaroğlu da "Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye, güzel ve büyük bir ülkedir. İnşallah kendi sorunumuzu kendimiz çözeceğiz" diye karşılık verdi.
Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği bir fırıncı, “Un fiyatlarına yardımcı olursanız çok seviniriz” dedi. Kılıçdaroğlu da “Fiyatlar çok yüksek, biliyorum. Vatandaş perişan, onun da farkındayım. Doğru dürüst ekmek bile evine götüremiyor” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, “520’ye alıyoruz unu, 3 buçuğa ekmeği satıyoruz. Herkes kendi şeyini biliyor daha doğrusu” diyen esnafa, “Siz de zarar edemezsiniz yani, yoksa yapamazsınız. Elimizden geleni yapacağız” dedi.
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