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Kemal Okuyan'dan '15 Temmuz' açıklaması: Fethullahçılar nasıl başarısız nasıl sayılabilir ki?

Kemal Okuyan'dan '15 Temmuz' açıklaması: Fethullahçılar nasıl başarısız nasıl sayılabilir ki?

15.07.2026 11:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kemal Okuyan'dan '15 Temmuz' açıklaması: Fethullahçılar nasıl başarısız nasıl sayılabilir ki?

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki amacının Türkiye'nin Cumhuriyetçi birikimini paralize etmek ve ülkeyi ABD-NATO çizgisinde tutmak olduğunu belirterek "Buralarda bir başarısızlık gören var mı bugün?" dedi.
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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kemal Okuyan, "15 Temmuz darbe girişimi dar anlamıyla başarısız oldu. Kanlı, küstah, riyakar bir şebekenin çok katmanlı hamlesi boşa düştü. Ancak süreci öncesi ve sonrasıyla bir bütün olarak ele aldığımızda ortada ne yazık ki bir başarı var. Fethullahçılar Cumhuriyetçi birikimi paralize etmek için misyon üstlenmişlerdi bir, Türkiye’yi NATO ve ABD çizgisinde tutmakla görevliydiler iki. Buralarda bir başarısızlık gören var mı bugün?" dedi.

Okuyan sözlerine şöyle devam etti:

1990’lardan itibaren en yetkili kurum ve kişiler tarafından himaye edilen, düzenin ideolojik, ekonomik ve siyasi dinamiklerine şekil veren, hâlâ 'geri kalan kadrolarından nasıl yararlanırız' diye kafa patlatılan CIA beslemesi bir fesat hareket sadece 15 Temmuz’da çuvalladığı için nasıl 'başarısız' sayılabilir ki?"

İlgili Konular: #TKP #Kemal Okuyan #15 temmuz

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