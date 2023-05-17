‘Kendimizi daha iyi ifade edeceğiz’

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 04:00

CHP İzmir İl Başkanlığı seçimi değerlendirdi. Toplantıya İzmir İl Başkan Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir milletvekili adayları ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Özellikle kırsal kesimde CHP’ye yönelik propagandaları yurttaşa doğru anlatamadıklarını belirten Aslanoğlu, “Biz AKP’yi ikiye katlamış partiyiz. Ancak kırsal alanda atılan bazı iftiraları, yeterince topluma anlatamamışız. 12 günde yapacağımız en önemli şey bu. İki haftamız var, çalışışacağız. Bizim hedefimiz, oy oranımızı 67’nin üzerine çıkmak” diye konuştu.

