Kendisine ulaşılamadı, Erdoğan'ın masasında ortaya çıktı: AKP'ye geçen belediye başkanından açıklama

AKP'ye geçeceği iddiaları üzerine telefonunu kapatan ve ulaşılamayan CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında ortaya çıkmış ve Fıçı'nın rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

AKP'ye transferi gerçekleşen Fıçı, sosyal medya hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Göreve geldiğim ilk andan itibaren kalbimde ve aklımda yalnızca tek bir öncelik yer aldı: Foça.

Bana bu onurlu emaneti teslim eden hemşehrilerimin güvenine layık olmak, kentimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve Foça’nın yarınlarını güçlendirmek yegâne çalışma gayem oldu. Şahsi bir siyasi ikbal ya da kariyer hesabı gütmeksizin, yalnızca memleket sevdasıyla hareket ettim.

Foça’mızın gerçek potansiyeline kavuşması, kabuğunu kırması ve hak ettiği değere ulaşması bazen büyük bir cesaret gerektirir. Bizler de Foça için bu cesur adımları atmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Belediyecilik; siyasi sınırların ve kutuplaşmaların ötesine geçerek tüm kurumlarla samimi bir diyalog kurmayı, kentin geleceğini her platformda kararlılıkla savunmayı gerektirir. Kentimizin ortak aklını, hizmet üretme iradesini ve çalışma kararlılığını daha güçlü kılmak adına; siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım.

Bu vesileyle; Foça’mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Bu karar, geçmiş emeğe ya da birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımıza bir mesafe koyma adımı asla değildir. Bugüne kadar kentimiz için ter döken herkesin emeği kıymetlidir; sandıkta iradesini ortaya koyan her bir Foçalının tercihi başımın tacıdır.

Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki: Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Foçalıların Belediye Başkanıyım.

Kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Bizim anlayışımızda ötekileştirme değil, ortak paydamız olan Foça’da birleşmek vardır.

Demokratik bir olgunlukla yapılacak her türlü yapıcı görüşü ve eleştiriyi saygıyla karşılıyorum. Ancak benim asıl odaklanacağım yer; sokakta hemşehrilerime dokunan, sorunları sahada çözen samimi ve icraatçı belediyecilik olacaktır.

Tüm enerjimi, zamanımı ve sevgimi güzel Foça’mıza adamaya aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."