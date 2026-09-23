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Kendisini Erdoğan ve Akın Gürlek'in yanına montajladı: Yapay zeka ürünü o paylaşımlar üzerine gözaltına alındı

Kendisini Erdoğan ve Akın Gürlek'in yanına montajladı: Yapay zeka ürünü o paylaşımlar üzerine gözaltına alındı

23.09.2026 10:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kendisini Erdoğan ve Akın Gürlek'in yanına montajladı: Yapay zeka ürünü o paylaşımlar üzerine gözaltına alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapay zekâ kullanılarak oluşturulan fotoğrafları sosyal medya üzerinden servis ettiği belirtilen Mehmet Ç. gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmada, şüpheli Mehmet Ç.'nin WhatsApp durumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanında, yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu değerlendirilen kendi fotoğraflarına yer verdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

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Söz konusu paylaşımlarla Çakmak'ın, kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Mehmet Çakmak, 23 Eylül 2026 tarihinde Keçiören ilçesindeki adresinde "nüfuz ticareti" ve "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma" suçundan gözaltına alındı.

 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Yapay zeka

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