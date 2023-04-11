Kılıçdaroğlu Çanakkale'den seslendi, 'iktidar' mesajı verdi: 'Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:56

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:17

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yarcımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çanakkale Millet Buluşması'nda halka seslendi.

Çanakkale'de hem Millet Buluşması gerçekleşti hem de yeni Çanakkale Belediyesi hizmet binası açıldı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Çanakkale'de Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıktı.

YAVAŞ: "ESKİ DÖNEMİN 4.5 MİLYAR BORCUNU ÖDEDİK"

Mansur Yavaş, "Bunlar idare edemez dediler, eski dönemin 4.5 milyar borcunu ödedik. Ankara halkına hizmeti engellemeye çalışıyorlar" dedi. Yavaş, "Her seçim bıktık artık, kendileri gibi düşünmeyen herkes terörist" diyerek iktidara tepki gösterdi.

İMAMOĞLU: 'ÇANAKKALE RUHUNU KAYBETMEMELİYİZ'

Yavaş'ın ardından kürsüye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. "Çanakkale ruhunu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz" diyen İmamoğlu, "Çanakkale barışın değerini öğreten bir savaştır" diye konuştu.

İmamoğlu, şu sözleri kullandı:

* Yağmur yağıyor. Yağmurda da ıslanacağız, pırıl pırıl güneşte de hep beraber güzel günlere adım atacağımız günler yaklaşıyor.

* Çanakkale ruhu milletçe hepimizi sarar sarmalar. Bize millet olduğumuzu hatırlatan yerdir Çanakkale. Çanakkale barışın değerini öğreten bir savaştır.

KILIÇDAROĞLU: SİZİN HAYALLERİNİZ BAY KEMAL'İN HEDEFİ OLACAK

Son olarak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "iktidar" sloganlarıyla İmamoğlu'nun ardından kürsüye geldi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm izin vermiyor. Sana söz Çanakkale bu ülkeye barışı getireceğim. Huzuru getireceğim. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz, gerçekten de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, gerçekten de bu ülkeye işi aşı getireceğiz. Gerçekten de hiçbir anne çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını düşünmeyecek.

* Emekliler... Hiç merak etmeyin. 2015'ten bu yana emeklilere asgari ücret kadar ramazan ve kurban bayramında birer maaş ikramiye verilsin dedik. Yapmadılar. Eksik yaptılar. Göreceksiniz önümüzdeki kurban bayramında emeklilerin aylığı 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatacak. Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelire izin vermeyeceğiz. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak.

* Gençler en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Ama size sözüm söz devlette liyakati sağlayacağız. Sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS'den ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Çalışmanız için her türlü çabayı göstereceğiz. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün köylerdeki okulları açacağız.

"CHP'NİN İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİ VAR"

* Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orada yatan binlerce şehidimiz. Çanakkale ayrıca Mustafa Kemal'in liderliğini pekiştirdiği bir savaştır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'mızın önsözüdür. 1915'te bir tek düşman askeri Çanakkale'yi aşamadı. 3 yıl geçti, tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Dolmabahçe'de demirlediler. Tek adamın, tek bir insana verilen yetkinin ülkeyi ne hale sürükleyeceğini anlamanız için anlattım. Biz tek adam rejimine karşıyız, bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkeyi tek adama teslim edemeyiz. CHP'nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız.

* Onlar Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. İktidar olduğumuzda göreceksiniz, Süleyman Şah türbesini vatan topraklarına getireceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz onlarınki gibi lafta değil. Bizim milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit'e bakacaklar.

* Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini ellerinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Bir hafta. Bir hafta içerisinde GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Onlar ayrıştırmaya çalışıyorlar, biz ayrışmayacağız. Bayrağımızın altında bir olacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın hâlâ ne yapacaklarını söylemediler. Biz neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz.

* İklim değişikliği var. Yaz aylarında Akdeniz havzasında ciddi yangınlar çıkabilir. Bunun için yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım.

"BEŞLİ ÇETELER BENİ İSTEMEZLER"

* Amerika'ya, İngiltere'ye gönderdikleri paranın tamamını getireceğim. Beşli çeteler beni istemezler. Sakın ha Kılıçdaroğlu olmasın derler. Beşli çeteler değil beş binli çeteler olsa da kul hakkı yiyenden hesabını soracağım. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraların ve milletimize vereceğim.

* Devletin parasını vereceksin, hortumlayacaklar. Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Hak neredeyse Bay Kemal de orada olacak. İktidara gelir gelmez siyasi ahlak yasasını getireceğim. Kim olursa olsun halkın cebine hortum bağlıyorsa, onun hortumunu keseceğim.

* Gençler diyor ki bu asgari ücretle ne ev ne araba sahibi olabilirim. Hiç merak etmeyin kısa sürede araba, sonra da ev sahibi olacaksınız. Kendi ülkenizde çalışacaksınız, kendi ülkenizde üreteceksiniz, kendi ülkenizde kazanacaksınız. Dünya ile rekabet eden bir ülke haline geleceğiz. Türkiye, birilerinin peşinde değil, dünyayla yarışan bir ülke haline gelecek. Güç halktır, sizsiniz.

"SOYA SOYA BİTİREMEDİLER"

* Astsubayların, polis arkadaşlarımızın sorunlarını biliyorum. EYT'lilere söyledim, en sonunda haklarını tespit ettiler. Olamaz diyorlardı, veremeyiz diyorlardı. Bay Kemal hangi sorunların ne zaman, nasıl çözüleceğini biliyor. Soya soya bitiremediler. O soygunların tamamını keseceğim. Endişe etmeyin, sandığa gitmeyi ihmâl etmeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Gençler meraklanmayın! Geliyoruz, beraber geleceğiz.