Kılıçdaroğlu, 'Diyarbakır Anneleri'yle görüştü

10 Mart 2022 Perşembe, 14:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Diyarbakır'a geldi. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Öğretmenevi'nde, terör örgütü PKK'nin elinde olduğu iddia edilen çocuklarına kavuşmak için nöbet tutan ve kamuoyunda “Diyarbakır Anneleri” olarak bilinen ailelerin temsilcileri ile buluştu.

Kılıçdaroğlu’nun Ayşegül Biçer, Raif Biçer ve Celil Bektaş ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede; CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel de yer aldı.