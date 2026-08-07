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Kılıçdaroğlu görevden almıştı... YSK'den 'YENİ Parti' kararı: Mehmet Hadimi Yakupoğlu resmen temsilci oldu

Kılıçdaroğlu görevden almıştı... YSK'den 'YENİ Parti' kararı: Mehmet Hadimi Yakupoğlu resmen temsilci oldu

7.08.2026 12:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu görevden almıştı... YSK'den 'YENİ Parti' kararı: Mehmet Hadimi Yakupoğlu resmen temsilci oldu

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin başına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı CHP'nin 15 yıllık YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YENİ Parti temsilcisi olarak YSK'de göreve geri döndü.
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Mutlak butlan kararıyla CHP'nin Genel Başkanlığı'na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı CHP'nin eski YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu hakkında YSK'den kritik bir karar çıktı.

Yakupoğlu, YENİ Parti'nin başvurusu üzerine YSK'de YENİ Parti temsilcisi olarak göreve atandı.

YENİ PARTİ BAŞVURU YAPTI

YENİ Parti'nin başvurusu üzerine son seçimde en çok oy alan dört partinin temsilci bulundurma hakkı YSK'de ele alındı.

YSK tarafından yapılan incelemede kurulduğu anda mecliste ana muhalefet partisi konumuna gelen YENİ Parti'nin varlığının yok sayılamayacağı değerlendirmesi yapıldı.

RESMEN GERİ DÖNDÜ

Böylece 15 yıl CHP temsilciliği yapan ve mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Yakupoğlu, YENİ Parti temsilcisi olarak YSK'ye geri döndü.

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