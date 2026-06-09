Kılıçdaroğlu, Halk TV ve Cafer Mahiroğlu'nu hedef aldı

Kurultayda kaybettiği CHP Genel Başkanlığı görevine, mahkemenin "mutlak butlan" kararı ile dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısından vazgeçip, rotayı Genel Merkez'e çevirdi.

KONUŞMAK İÇİN ÖZEL'İN KÜRSÜDEN İNMESİNİ BEKLEDİ

Saat 14.00'te konuşma yapacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısı konuşması 14.20'ye sarkınca konuşma yapmak için Özel'in kürsüden inmesini bekledi.

HALK TV'Yİ VE CAFER MAHİROĞLU'NU HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu, konuşmasında doğrudan Halk TV'yi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nu hedef aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu açıklamasında, "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim, onun da önüne geçeceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bu düzeni değiştireceğiz, değiştireceğiz! Emin olun, bu düzeni değiştireceğiz. Ama mücadeleyi yaparken, hak mücadelesini yaparken beraber olmak zorundayız. Omuz omuza olmak zorundayız. Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim, onun da önüne geçeceğim... Biz mücadeleyi bu çerçevede yapacağız. Ailenin birliği için yapacağız, dirliği için yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Bunu yapmazsak sorun yaşarız."