Kılıçdaroğlu ihraç edilmişti: Faik Öztrak istifasını açıkladı

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkanlığı'na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) tarafından üyelikten ihraç etmesinin ardından, Faik Öztrak da istifa ettiğini duyurdu.

Butlan yönetiminin görevlendirdiği CHP Grup Başkanvekili Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu kararıyla dernek üyeliğinden ihraç edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"DERNEKTEN AYRILIYORUM; SOSYAL DEMOKRASİDEN DEĞİL"

Dernekten istifa ettiğini duyuran Öztrak’ın istifa metni şöyle:

“Sosyal demokrasi bir tabela, çevre ya da üyelik kartı değildir. Eşitliğe, özgürlüğe, çoğulculuğa ve demokrasiye duyulan sarsılmaz bağlılıktır. Sosyal demokrasi siyasi saiklere, kişisel ilişkilere ve günlük hesaplara göre eğilip bükülecek bir kavram değildir. Eleştirel düşüncenin, çoğulculuğun ve vicdanın yerine siyasi ikbal arayışı geçtiğinde geriye yalnızca içi boşaltılmış bir tabela kalır.

Bir kurumdan ayrılmak, inandığım değerlerden vazgeçmek değildir. Bazen tam tersine, o değerlere sadakatin gereğidir. Bu nedenle Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğimden istifa ediyorum. Dernekten ayrılıyorum; sosyal demokrasiden değil. Ben sosyal demokratım.”