Kılıçdaroğlu: İmamoğlu siyasi tutuklu değil

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kasım 2023'de yapılan 38. Olağan Kurultay'ı hakkında mahkemenin 'şaibe' gerekçesiyle verdiği 'mutlak butlan' kararıyla partinin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 buçuk yıldır cezaevinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "siyasi tutuklu" olarak görmediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews'e verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu için "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" dedi.

Kılıçdaroğlu İmamoğlu hakkında, "Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip [adaylığı için] oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" diye konuştu.

'Mutak butlan' yönetiminin lideri, İmamoğlu'nun önündeki hukuki engellerin kalkması ve cumhurbaşkanı adayı olması halinde, iktidara karşı işbirliğine açık olduğu mesajını verdi. İmamoğlu'nun YENİ Parti'de bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, onun olası adaylığı etrafında bir araya gelip gelmeyecekleri sorusuna, "Onun için temas kurulması lazım. Görüşülmesi lazım" dedi. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu "Şimdi yüzde 51'i nasıl alacaksınız? İş birliği yaparak. İş birliği yapmadan nasıl alacaksınız?" ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ ALTI OK'A MÜHRÜNÜ BASACAK BU KADAR BASİT"

91 milletvekilinin YENİ Parti'ye geçmesinin ardından CHP'nin "kemik oyunu" kaybedip kaybetmeyeceği sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır kaybetmez" iddiasında bulundu, "CHP'li CHP'li olarak yerinde duruyor. Altı Ok'a gidecek, mührünü basacak bu kadar basit" dedi.

Partinin mevcut durumunun iktidar olma hedefi bakımından bir güç kaybı yaratıp yaratmadığı sorulduğunda ise Kılıçdaroğlu, bölünmenin kayba yol açacağını kabul ederek "Bakınız parti ikiye bölündü mü? Bölündü. Bu bir kayba yol açar mı? Yol açar. Ben size doğruları söylemek zorundayım. Güç kaybı yaşar mı? Elbette yaşayacak" ifadelerine yer verdi.

"ÖZEL'E TEŞEKKÜR EDECEĞİZ"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği ve kendisine bir çağrısının bulunup bulunmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, görüşmenin mümkün olduğunu söyledi.

"Ahlaki temelli her türlü görüşmeye bizim kapımız açıktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Elbette Özgür Bey görüşmek isterse elbette otururuz, konuşuruz" dedi.

YENİ Parti'nin politikalarını eleştirip eleştirmeyeceği sorulduğunda ise il başkanlarına bu konuda talimat verdiğini açıklayarak, "'Asla ve asla eleştirmeyeceksiniz. Asla ve asla kavga etmeyeceksiniz' dedim. Bizim eleştireceğimiz yer iktidar" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Muhalefet muhalefeti eleştirir mi? Hayır eleştirmez" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca "Özgür Bey doğruları söylerse, Özgür Bey'e de doğruları söylediği için teşekkür edeceğiz yani" ifadesini kullandı.

"GELEN SADECE BEN DEĞİLİM"

Mahkeme kararıyla tedbiren göreve dönmesinin parti tabanı ve seçmen karşısında mahcubiyet yaratıp yaratmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Herkes sadece benim geldiğimi sanıyor. Mahkeme kararı 38. Kurultay'ı tümüyle iptal ettiği için eski yönetim olduğu gibi geldi. Yani sadece ben gelmiyorum" diyerek yanıt verdi.

Mahkemenin kurultayın yeniden yapılmasını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Mahkeme, 'Eski kurultayda şaibe vardı. [...] Biz bunu iptal ediyoruz. Dolayısıyla iptal nedeniyle yeni bir 38. Kurultayı yeniden yapacaksınız' diyor. Biz de 38. Kurultay'ı yeniden yapmak üzere geldik" dedi.

ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK

Önümüzdeki kurultayda genel başkan adaylığına sıcak bakıp bakmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem 'Ben genel başkan adayıyım' demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Niyet göstergem de hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir?" yanıtını verdi.

Adaylığı reddetmediğinin belirtilmesi üzerine ise şöyle konuştu: "Nasıl reddedersiniz? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?"