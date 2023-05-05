Kılıçdaroğlu Muğla’dan seslendi: 'Ampulü söndüreceğiz'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 18:47

Güncelleme: 05.05.2023 - 20:02

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine günler kala, liderler yurttaşlarla olan buluşmalarını sürdürüyor.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'daki Millet Buluşması’nda yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu’na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Türkiye’nin değişime, kucaklaşmaya, beraber olmaya ihtiyacı var. Hep beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Benim 85 milyona sözüm var 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Bunlar gibi olmayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Ahlakı, devlette adaleti egemen kılacağız. Kadın-erkek eşitliğini sağlayacağız, kadına yönelik şiddeti engelleyeceğiz.

"OTORİTER YÖNETİM DEĞİŞECEK"

5 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak ve demokrasiyi bul ülkeye getirecek. Otoriter yönetimi değiştirecek. Gençlerin Türkiye ve dünya siyasi tarihine bırakacağı çok önemli bir armağan olacak. Millet İttifakı’na vereceğiniz bir oyun ne kadar değerli olduğunu unutmayın.

"YİYE YİYE DOYAMADILAR"

22 yıldır yiye yiye doymadılar! 22 yılda yurt dışına götürdükleri 418 milyar dolar. O paraları son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları seyredecek! Yemezler! Şuna güveniyorlar: ‘Götürdük de nasıl getirecek?’ O paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum! Bütün dünya biliniyor. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Bütün kararlara baktık, Ortak Mutabakat Metnimize ekledik. O paraları son kuruşuna kadar getireceğim.

Attığınız her adımı biliyorum! Sen malı götüreceksin, Bay Kemal seyredecek! Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem."